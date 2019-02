Graciosa reacción de un loro al escuchar dos perros ladrar en Youtube

El video que está en YouTube, donde se ve al ave reaccionar de una forma peculiar al escuchar dos perros ladrar.

Otis quien es el loro que aparece en el video que dura 53 segundos, parce que no tiene paciencia de los dos animales y empieza a decir “Stop it” que en español significa “paren”.

La graciosa escena cuenta con miles de comentarios diciendo lo divertido que se ve al ave perder la paciencia con los dos canes, fue publicada desde Ontario, Canadá. El video esta como "Annoyed Parrot Tells Dog Off For Barking Too Much” en YouTube

Durante el video se ve como después de varias veces de decir que “paren” los dos perros dejan de ladrar y el loro se queda tranquilo en silencio.

