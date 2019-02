Conservadores piden a Cuba capturar a guerrilleros del ELN

El vicepresidente del Partido Conservador Wadith Manzur aseguró que se debe dar pleno respaldo a la solicitud que ha hecho el presidente Iván Duque para que se entreguen a las autoridades colombianas a los integrantes del ELN que aún permanecen en Cuba, después del rompimiento del proceso de paz.

Manzur aseguró que no debe haber concesiones a los terroristas y que por esa razón Cuba debe acatar las órdenes de captura internacionales que expidió la Interpol.

“Estamos respaldando la posición del presidente Duque en el sentido de que el ELN atacó a los policías de una manera cobarde y por eso deben ser capturados. Desde el conservatismo le pedimos al gobierno de Cuba que capture a los altos mandos del ELN que están en la isla y se entreguen a Colombia porque no podemos seguir tolerando el terrorismo”.

Justamente el llamado se da en medio de la polémica que hay sobre la aplicación o no de los protocolos que se pactaron para cuando se rompieran los diálogos, aunque el gobierno del presidente Duque ha manifestado que no los reconoce. El senador Armando Benedetti aseguró que es complicado no cumplir con ese pacto ya que sería muy difícil volver a negociar y que un tercer país se ofrezca como sede.

“No se pueden romper los protocolos porque son hechos para negociar en otro país para que haya confianza. Si Colombia pide romper el protocolo pues tampoco se puede pedir a otro país que se prestó como sede que capture a los guerrilleros”.

El gobierno ha reiterado que no aceptará esos protocolos y que no establecerá contacto alguno con los guerrilleros del ELN.