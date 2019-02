Están los ingredientes para la ruptura definitiva en las FF.AA. :Guaidó

La corresponsal permanente de Caracol Radio en Caracas, Amanda Sánchez, recorrió las calles de esa ciudad con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mientras se llevaban a cabo las multitudinarias manifestaciones opositoras convocadas para el sábado.

El dirigente opositor aseguró que en la actualidad tienen todos los ingredientes necesarios para la ruptura definitiva de las Fuerzas Armadas y que de esa forma se pueda llevar a cabo la transición en el poder, que dijo que es un proceso que se debe construir.

Reiteró la amnistía que ofrecen a Nicolás Maduro y a sus funcionarios y destacó la importancia para la economía que se lleve a cabo un cambio de gobierno.

Lea la entrevista a continuación:

CR:¿Qué expectativas tiene una vez la Unión Europea decida sobre su reconocimiento como presidente interino de Venezuela? ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Juan Guaidó: Creo que el respaldo internacional es uno de los focos de nuestro accionar en este momento. Se complementa con lo que estamos haciendo hoy en las calles, con el gran respaldo popular, con la gran efervescencia y oportunidad que tenemos de articular a todos y los factores de presionar internamente a una dictadura.

Hoy Venezuela vive una dictadura y no va a alegremente decidir salir del poder. Eso tiene que ser un proceso de presión, un proceso de construcción, de quitarle apoyos y respaldos al régimen. Lo hemos hecho con el general que se pronunció hoy, con la diputada que se incorporó al hemiciclo, con la juez que dijo que la estaban presionando y con la policía que hoy en la marcha decidió no reprimir y retirarse.

Esos son los elementos de una transición. Las transiciones no se decretan, se construyen con capacidades, con fuerza, con poder político, ciudadano, con ver hacia el futuro e incluso dar garantías y amnistías. Creo que es un momento ideal para Venezuela por la posibilidad de cambio.

CR: Son pocos los aliados internacionales que le quedan a Nicolás Maduro, ¿ha habido contacto con ellos por parte de ustedes en los últimos días?

JG: Creo que a Maduro no le queda ningún aliado, quedan algunos intereses que no saben cómo preservar, que es distinto. Probablemente sería distinto si estuviéramos hablando de Chávez, pero Maduro no tiene ningún respaldo sólido ni ideológico en este momento.

Lo que sí he visto es que sus acreedores, prestamista o bancos multilaterales están preocupados por sus intereses, como es natural.

CR: ¿Qué les ofrece la oposición a esos países que tienen intereses y a los que Maduro les debe dinero?

JG: A los aliados les ofrecemos garantías de un mejor país, de que su inversión va a valer cuando estabilicemos la economía. Es absoluto negocio para Venezuela y para los inversionistas que haya un cambio de gobierno.

La variable fundamental de cualquier economía es la confianza. La certidumbre en un cambio que estabilice el país y que contenga la inflación es lo mejor para Rusia y China.

CR: ¿Qué falta para que se termine de dar una ruptura definitiva en la Fuerza Armada?

JG: El aleteo de una mariposa, es decir, creo que ya están todos los ingredientes. Cualquier elemento que los lleve a ellos a quitarse el respaldo de un dictador y ponerse del lado de la Constitución, procurar el cese de la usurpación y que podamos tener una elección libre.

CR: ¿Qué le ofrecen a Maduro para que entregue el poder?

JG: A todos los funcionarios les hemos ofrecido amnistía y garantías. Tiene que ver con antes y después del proceso electoral. Se ha dado en muchas partes del mundo, en Polonia, Chile e incluso en Venezuela en el 58. Cuando llegue ese momento veremos qué es lo mejor para Venezuela.

CR: Iván Duque ha dicho que al régimen le quedan pocas horas, ¿qué sabe el presidente colombiano que no saben los venezolanos?

JG: Creo que se trata de las variables, creo que tenemos todas y al evaluarles nos queda mucho más soporte para estar contra un dictador.

CR: ¿La única opción militar en Venezuela es una invasión?

JG: Es una pregunta siempre polémica. Venezuela es un país soberano a pesar de que vive en dictadura, y así lo hemos manejado. Todo lo que hemos solicitado lo hemos hecho a nombre propio: protección de activos, respaldo, manejo de las cuentas de la nación, etc.

Una opción militar interna o externa, es un elemento de fuerza que puede complejizar todo. Nosotros utilizaremos todas las variables, las que sean, que tengan menor costo social, que estabilice el país y que nos permitan construir rápido.

CR: ¿Le sorprende ese apoyo y ese liderazgo que ha construido en este momento?

JG: Me conmueve muchísimo, porque no creo que sea Juan Guaidó, es que el venezolano quería creer y soñar con su país. En este momento me toca articular este proceso y creo que eso se traslada a este cariño y a esta efervescencia.

El venezolano tenía tanto tiempo queriendo creer y salir de esto y hoy sentimos que lo podemos hacer. Se traslada a mí que lo coordino, pero es una respuesta al sueño de país que siempre hemos tenido. Representa un gran compromiso con nuestra gente.

CR: ¿Qué mensaje les envía a los colombianos?

JG: A los colombianos que han visto de primera mano a los venezolanos, que los han acogido, que han visto nuestros talentos, y que probablemente nos hemos equivocado en algunas cosas, les digo que sigan respaldando nuestra causa porque una Venezuela fuerte también es una Colombia muy fuerte.