Christina Aguilera elogia la “fuerza” de Demi Lovato

Christina Aguilera ha elogiado a Demi Lovato por “saber cómo ser fuerte y salir adelante“. Todo mientras Demi continúa reconstruyendo su vida después de una sobredosis de drogas casi fatal el año pasado.

La joven de 26 años se registró en rehabilitación después de una sobredosis en julio. A principios de este mes, llegó a las redes sociales para celebrar seis meses de sobriedad.

Demi publicó en Instagram una foto de su moneda de sobriedad azul, que se entrega a los miembros de Alcohólicos Anónimos u otros grupos de recuperación de 12 pasos.

Lea también: México tendrá su primera ambulancia para atender a perros

“Ella es una joven mujer tan admirable que está descubriendo sus propias cosas y sabiendo cómo ser fuerte y eficiente. Todos tienen sus propias situaciones por las que pasan, y estoy muy orgullosa de ella y creo que es tan adorable y tan talentosa, un talento feroz“. mencionó Aguilera.

No es la primera vez que Christina Aguilera expresa su apoyo a Demi. Después de que la joven estrella compartió una selfie el mes pasado mientras disfrutaba de una sesión de jiu jitsu, Christina comentó en la instantánea de Instagram: “Y seguimos haciéndolo hasta el final de los tiempos ¡Te amo! No puedo esperar para seguir teniéndote a mi lado ahora. Te he extrañado mucho“