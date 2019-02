JEP le negó la libertad a Álvaro Ashton

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió la petición que había hecho el exsenador Álvaro Ashton para que se le otorgara la libertad condicional dada la puerta que le abrió la Sección de Apelación para que su caso sea asumido por esta jurisdicción.

La respuesta fue negativa porque para la JEP no es el momento procesal para hacer este tipo de solicitudes, pues su sometimiento tiene que hacerse con una ‘Propuesta de Compromiso Concreto Programado y Claro de Aporte a la Verdad Plena, la Justicia, la Reparación y la no Repetición. La propuesta está en proceso de creación y aún no ha sido aprobada.

La Sección le abrió la puerta a los procesos de Ashton que cubren los delitos de concierto para delinquir y cohecho, por presuntas relaciones para favorecer al Bloque Norte de las Autodefensas y el denominado ‘Cartel de la Toga’, pero al abrirla advirtió que solo hasta que acredite ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que cumplen con el régimen de condicionalidad podrá ingresar a la JEP y acceder a los beneficios.