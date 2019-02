MinJusticia espera notificación de que se recibió la carta sobre Santrich

Mientras la Sección de Revisión de la JEP estudia qué curso tomará el proceso contra Jesús Santrich por el inconveniente que se presentó con la carta enviada a Estados Unidos para solicitar las pruebas que pesan en su contra, la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, afirmó que espera la notificación de recibido.

Al cuestionarle sobre de la misma señaló, “que ya está en Estados Unidos”, pero aclaró, “Tengo la guía de envío de ayer y tengo que estar por recibir hoy, ahoritica, la guía de recibido en Estados Unidos”.

Y agregó: “Estoy abriendo investigaciones adentro del Ministerio a ver qué pasó y por qué no hicimos el control”.

La JEP había dado un plazo de 40 días para recibir respuesta de esa carta, y al no obtenerla decidió seguir con el proceso para definir si Jesús Santrich debe tener o no el beneficio de no extradición.