Alemania considera "preocupante y alarmante" incumplimiento de protocolos

El ministro del Estado alemán, Michael Roth, considera que con el desconocimiento del gobierno del presidente, Iván Duque a los protocolos para la ruptura de la negociación con el ELN, Colombia se está arriesgando a sentar, “un precedente negativo, preocupante y alarmante para futuros procesos de paz”, no solo para el país.

Así respondió a un cuestionario que llegó desde el Bundestag, es decir, la Cámara Baja del Parlamento alemán en la que se le cuestiona su posición frente a la petición del gobierno colombiano a Cuba, para capturar a los miembros de la delegación del ELN, teniendo en cuenta el punto de vista del derecho internacional.

Para el representante del gobierno Alemán, “una condición básica para negociaciones de paz, es un mínimo de protección confiable para todos (las partes). Para nosotros significa eso, ante todo, que existen reglas fiables que se respetan en caso del fracaso de las negociaciones”, explicó

Asegura que el gobierno del presidente Duque desconociendo esas condiciones básicas, “se arriesga a sentar un precedente negativo, preocupante y alarmante para futuros procesos de paz”, no solo para Colombia.

Cabe recordar que las negociaciones de paz de Colombia se han convertido en un referente en el mundo, como se manifestado en diferentes ámbitos como las Naciones Unidas o la Unión Europea, de la que Alemania hace parte.

Al respecto, el canciller Carlos Holmes Trujillo afirmó, “el presidente Duque no ha incumplido nada porque nunca firmó nada, no firmó un acuerdo con el ELN, no firmó un compromiso para poner en marcha negociaciones, no firmó protocolos para que fueran aplicadas en el curso de esas negociaciones”.

Asegura que lo único que hizo desde su posesión fue evaluar las condiciones en las que se podría avanzar en una eventual negociación de paz, y estableció dos condiciones que no fueron aplicadas por el ELN para continuar con los diálogos de La Habana.

Garantizó que pese a la posición del gobierno alemán, se insistirá en el pedido de captura y extradición de los “terroristas del ELN confesos en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades”, para ser llevados ante la justicia.

Le dijo al gobierno de Alemania que, “es muy importante que tengan en cuenta que se trata de una batalla común contra el terrorismo, y no puede haber protocolo al cual se aluda para garantizar la impunidad de terroristas”.

Alemania es uno de los países que ha venido aportando recursos para el posconflicto en Colombia, de forma directa, al igual que a través del fondo multidonante de la Unión Europea.