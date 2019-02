Adam Levine justifica su participación en la Super Bowl

El cantante Adam Levine, líder de la banda Maroon 5, ha tenido que salir una vez más a la palestra para defender su decisión, y de la su grupo, de actuar en el intermedio de la próxima Super Bowl a pesar de la llamada al boicot que han impulsado activistas y celebridades a modo de protesta por la discriminación que han venido sufriendo numerosos jugadores por sus críticas a la administración Trump y, en general, a la brutalidad policial que tradicionalmente ha venido sufriendo la comunidad negra.

Hay que recordar que artistas como Rihanna o Cardi B rechazaron en un primer momento protagonizar este multitudinario espectáculo musical como respuesta a la forma en que la Liga Nacional de Fútbol (NFL) ha gestionado la controversia generada por la decisión de ciertos jugadores -principalmente el ya retirado Colin Kaepernick- de hincar la rodilla mientras sonaba el himno de Estados Unidos para escenificar tal descontento antes de los partidos: a base de sanciones económicas o suspensiones indefinidas.



En este sentido, el intérprete estadounidense ha querido dejar claro que no es insensible al debate que ha suscitado toda esta sucesión de acontecimientos y que, tras meditar y reflexionar sobre las implicaciones que tendrá su participación en el evento, finalmente optó por seguir el dictado de su conciencia y trabajar muy duro a la hora de organizar un espectáculo inclusivo y que sea representativo de la diversidad de la sociedad estadounidense.



"Nadie ha pensado en esto más de lo que yo lo he hecho, nadie ha estado dándole vueltas a la cabeza más que yo. He hablado con mucha gente sobre el tema y, más importante aún, he silenciado todo el ruido innecesario para poder escucharme a mí mismo y tomar una decisión en función de lo que siento", ha señalado el artista en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight.



"Solo puedo decir que todas las voces serán escuchadas, no puedo añadir demasiado para no arruinar la sorpresa. Y una vez más, me gustaría pensar que la gente sabe perfectamente qué valores tengo como ser humano después de dos décadas expresándome a través de la música. Puedo decir con orgullo que nuestras canciones tratan de inspirar a los demás para mejorar como personas, para transmitir una actitud positiva al mundo", ha argumentado en la misma conversación.



Y para demostrar que simpatiza con las reivindicaciones de aquellos que le han pedido -a él y a los otros artistas confirmados, los raperos Big Boi y Travis Scott- que cancele su actuación en la gran noche del fútbol americano, a pesar de no compartir su postura sobre el boicot, Maroon 5 organizó esta semana una donación de 500.000 dólares para la organización solidaria 'Big Brothers, Big Sisters of American', una de las asociaciones más emblemáticas del país en lo que al trabajo contra la exclusión social se refiere, en el marco de la campaña #InspireChange planteada por la propia NFL.