Paro por 24 horas anuncia Fecode el 14 de febrero

La Junta Directiva de Fecode determinó realizar paro de 24 horas para el próximo 14 de febrero en defensa de la salud y la educación pública. El cese de actividades incluye marchas y una “Toma a Bogotá”.

El presidente de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que el cese de actividades obedece a que les siguen negando atención a los profesores, demorando procedimientos a los pacientes, así como los atrasos injustificados en la entrega de medicamentos y otras muchas deficiencias.

"La crisis de la salud se agudiza porque las entidades de control como el Ministerio de Salud y la Previsora que adeuda más de 600 mil millones de pesos a los prestadores y si no les gira los recursos, estos no pueden ofrecer las garantías necesarias y reales para el cumplimiento del pliego de condiciones y no atienden a nuestros maestros y maestras en la prestación del servicio a la salud", afirmó el dirigente sindical.

Anunció que el día 14 de febrero, Fecode radicará su Pliego de Peticiones al Gobierno Nacional, acompañado por una “Toma a Bogotá”, además de marchas en las ciudades y municipios del país.

Dentro del pliego también está pedir garantías para hacer posible la financiación de la educación pública, desde el preescolar de tres grados, que es un aspecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que como está planteado generará inequidad por falta de inversión social entre los sectores que debe favorecer.