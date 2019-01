Petro revela quién lo estaría amenazando de muerte

El senador cree que las amenazas de muerte en su contra, que supuestamente fueron hechas por las ‘Águilas negras´, no fueron realmente por este grupo ya que para él “Las Águilas negras no existen”.

De acuerdo al político de izquierda quienes lo han amenazado y también a varios líderes sociales es hecho por "agentes de la Derecha" y se refirió al uribismo de manera directa.

En el trino escribe "A mí las 'Águilas Negras' no me amenazan porque las 'Águilas Negras' no existen. Quien me amenaza de muerte, usando el nombre de 'Águilas Negras', es la extrema derecha enquistada en el uribismo dentro y fuera del Estado".