¿En un tejado? Así rindieron tributo a los Beatles

El emocionante momento paralizó las calles, reuniendo a todas las generaciones en una sola concentración.

Las interpretaciones fueron tan emotivas, que todos los transeúntes se detenían a admirar el espectáculo tan inesperado.

Niños, jóvenes, abuelos, y adultos, se sentaron en el pasto formando una gran multitud que movía al unisono sus cabezas, como quien dice ¡Al ritmo del compás de la canción!

Los asistentes aplaudieron el bonito gesto de la Sinfónica Nuevo Mundo, que rindió tributo al concierto del 30 de enero de 1969 desde un tejado londinense, de manera similar a como se había presentado los 'Beatles', por última vez, en la azotea del edificio de su estudio de grabación en Londres.

Cincuenta años después la Sinfónica de Miami Beach, interpretaron una decena de temas como ‘Hey Jude’, ‘Let it be’, ‘With a Little Help from My Friends’ o ‘Yellow Submarine’.