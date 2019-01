Ley Estatutaria de JEP no ha sido sancionada pero sentencia ya tiene efecto

La Corte Constitucional anunció a finales de diciembre que envió la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz al Congreso para que se le diera trámite y entrara en vigencia, pero solo hasta este miércoles fue firmada por el presidente del Congreso Ernesto Macías, quien señaló que hasta ayer llegó a su despacho.



El presidente de la Corte, Alejandro Linares reiteró que el año pasado la enviaron: “Nosotros el 19 de diciembre del año pasado enviamos la Ley Estatutaria de la JEP al Congreso de la República. El mismo 19 de diciembre quedó radicada en el Congreso”.

Lea también: Carta rogatoria de la JEP a EE.UU. sobre Santrich se perdió en el correo

La Ley hasta que no sea firmada por el presidente Iván Duque no es publicada en el Diario Oficial por lo que actualmente no ha entrado en vigencia, sin embargo, aclaró Linares, sí está vigente la sentencia que la aprobó.



“La sentencia fue notificada el 19 de diciembre, que es la C-080 de 2018, esa sentencia sí está surtiendo efectos más no la Ley Estatutaria”.