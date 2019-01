Políticas para activar sector agropecuario piden centrales obreras

La Centrales Obreras como la CUT, la CGT y CTC, se declararon preocupadas por la tasa de desempleo que en el 2018 se ubicó en el 9,7%, e hicieron un llamado al gobierno a crear políticas que puedan reactivar y proteger la industria y el sector agropecuario, para generar más puestos de trabajo.

Para el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, es muy preocupante que continúe subiendo la tasa de desempleo Y que los más afectados sean los jóvenes y las mujeres, y que no aparezca ninguna política encaminada a enfrentar este problema.

“A esa situación se suma que la tasa de informalidad está por encima del 60%, por lo que pedimos que en la Comisión de Concertación se aborde como punto prioritario en las discusiones que van a tener lugar durante este 2019, el tema y la búsqueda del desempleo y la formulación de políticas para contener este flagelo”, dijo Gómez.

Por su parte el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias, afirmó que lo muestra la tasa de desempleo de 2018, es que el país continúa en una desaceleración económica.

“Mientras persista en el país solo exportar materias primas y no desarrollar la industria y el sector agropecuario, y no se proteja estos sectores con medidas arancelarias y fitosanitarios, no vamos a ver un crecimiento en el empleo”, afirmó el dirigente sindical.

Y finalmente el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Luis Miguel Morantes, propuso llegar a un acuerdo con los empleadores y frentes de trabajo para que el desempleo disminuya y el empleo se active como ha sido la promesa de todos los gobiernos.