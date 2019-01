Mauricio Vélez y Mónica Rodríguez le dicen adiós a ‘Día a día’

El presentador acompañó la imagen, en la aparece sus compañeras de set, con el texto “No me gusta decir adiós, me gusta decir hasta pronto, me gusta decir gracias. Así que gracias mi programa querido @diaadiacaracoltv, gracias a mis compañeras […] Espero regresar pronto, estarán en mi corazón toda la vida”.

Y Mónica escribió “gracias gracias gracias ... a todo este fenomenal equipo de trabajo ... Por el apoyo, las risas, las lágrimas, las tomaduras de pelo...”.

Aún no se conocen las razones por las que decidieron abandonar el programa del que han sido parte por muchos años.