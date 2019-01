Rigoberto Urán: "No llego al Giro pero desde ya estoy preparando el Tour"

Rigoberto Urán dio una conferencia de prensa en Bogotá sobre lo que será la temporada 2019 para él y su equipo. Habló sobre sus lesiones, la pretemporada en Colombia y las grandes vueltas que se avecinan en el ciclismo mundial.

En cuanto al tema de las lesiones, 'Rigo' aseguró que la recuperación de su tobillo va por buen camino pero aún le falta ritmo para estar en plenitud de condiciones, "los tiempos no me dan y por ello iniciamos atrasados". Por tal motivo, el ciclista colombiano no alcanzará a llegar al Giro de Italia pero afirmó "estamos preparando desde ya lo que será el Tour de Francia".

Respecto a su estadía en el país, Urán dijo "En Colombia estamos haciendo la preparación, la base de todo el año está acá y por eso traje todo el equipo conmigo". Es más, el motivo principal por el que decidieron iniciar la temporada en Colombia fue "por la temperatura y la altura".

Por último, Rigoberto Urán habló un poco sobre la iniciativa del Rigo Tour, el cual "tendrá una segunda versión porque fue una carrera recreativa que impactó mucho. La idea es traer corredores que nunca que hayan venido a Colombia". Precisamente el tema de corredores foráneos en el país fue abordado, más exactamente refiriéndose a Chris Froome, "Tenerlo a él en el país es algo que le da categoría, interés y mucha publicidad al tema del ciclismo".

