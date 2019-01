Lo desconectó y lo mató pensando que era su hermano

Una mujer recibe una llamada del hospital, donde le notifica la llegada de su hermano a cuidados intensivos, en el Hospital St. Barnabas de Nueva York-Estados Unidos.

La señora corre de inmediato al centro de salud, y presencia lo que le estaba sucediendo su 'supuesto' familiar.

Allí le informan que el paciente se encontraba en grave estado, y que tenia pocas probabilidades de sobrevivir.

A pesar de que le permitieron ingresar a ver al hombre en la cama, la mujer difícilmente pudo ver la cara de su hermano, pues se encontraba con múltiples hinchazones que le impedían el reconocimiento.

Sin embargo, y guiada de las recomendaciones de los médicos,. la mujer decide autorizar la des-conexión de su familiar.

Lo que no se esperó fue que cuando el médico forense la llamó, recibiría una noticia que la dejaría perpleja, pues el hombre al que iba a enterrar no era su hermano.

Se trató de un error del hospital, pues el médico le notificó que su hermano estaba vivo en una cárcel, y que los médicos confundieron los contactos de los pacientes al tener nombres muy similares.

Mientras que el paciente fallecido se llamaba Frederick Clarence Williams, el hermano de Powell era Frederick Williams, por esa razón la mujer tomó la decisión de denunciar al hospital por hacerla padecer un sufrimiento que no era suyo, según lo informó al The New York Post.