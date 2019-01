Duque pide a comunidad internacional captura de Eln como gesto amistoso

Frente a cerca de 100 embajadores que hacen parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, el presidente, Iván Duque pidió a todos los gobiernos con representación en Colombia que entreguen la información en caso de que la tengan y contribuyan a la captura de los integrantes del ELN, incluyendo los ex integrantes de la delegación de paz que permanecen en Cuba.

Desde el salón de Protocolo de la Casa de Nariño hizo un llamado a la comunidad internacional, "para que todos los miembros del ELN que tienen circulares rojas y que tienen además órdenes de captura, contemos con el apoyo de todos los países aquí representados en un gesto amistoso con Colombia para que se haga justicia".

Argumentó que los responsables del atentado que se dio en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá, que dejó hasta ahora 21 uniformados muertos y cerca de 100 más heridos deben ser llevados ante la justicia.

Agregó que Colombia a contribuido a combatir el crimen trasnacional y por lo tanto, está pidiendo la colaboración de las naciones amigas como "símbolo de reciprocidad".

El jefe de Estado aseguró que si bien en el pasado existieron condiciones "que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización hicieran un proceso de desmovilización y deserción, no puedo ser hipócrita con la comunidad internacional aquí representada".

Asegura que no se trata de solicitudes "por terquedad, ni mucho menos una bravuconada", sino que busca la defensa de la legalidad en Colombia.

Argumentó la petición además del atentado, en la evaluación que se realizó sobre los 17 meses de conversaciones con el Gobierno anterior, donde "lo único que encontramos fue crimen y desolación representado en más de 111 asesinatos, en más de 400 actos de terrorismos y en otro tanto de acciones de secuestros".

Así mismo, aseguró que no negociará durante su gobierno ningún acuerdo de paz con algún grupo guerrillero en medio de un cese bilateral al fuego, como lo hicieron algunos de sus antecesores.

"Nuestro Gobierno no procederá jamás, respeto a los que lo han hecho, buscando ceses al fuego bilaterales, porque yo no voy a homologar a los que defienden la constitución por un mandato legítimo, con los que la quieren fracturar y pisotear y defenderé siempre la idea, que está en el artículo segundo, donde el Estado no puede rehusarse jamás a proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos", puntualizó.

El Gobierno de Cuba, sede de los diálogos de paz y donde se encuentran los ex integrantes de la delegación del ELN, junto a Noruega, otro de los países garantes insisten en la aplicación de los protocolos de ruptura de la negociación, que la administración de Duque no reconocen.

Se tiene además información de inteligencia de miembros del ELN en Venezuela, que también están siendo reclamados por la justicia colombiana.