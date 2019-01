Lo que dice el escrito de acusación en el caso de ‘chuzadas’

Caracol Radio conoció el documento que la Fiscalía redactó para llamar a juicio a cuatro protagonistas del escándalo de ‘chuzadas’: el general en retiro Humberto Guatibonza; su socio, el periodista Carlos Arenas; un ex agente de Interpol, Julián Villarraga, y el particular Juan Carlos Madero.

Se trata del escrito de acusación que en 21 páginas resume la presunta participación de los implicados en las interceptaciones ilegales ya reconocidas por los fundadores de una red de espionaje, que centró sus operaciones en una modesta casa del municipio de Ipiales, en Nariño.

Todos infiltrados

El escrito de acusación hecho por la Fiscalía detalla que la organización criminal pudo infiltrar entidades de seguridad e inteligencia del orden nacional, además de una gobernación y una alcaldía.

“Información que es obtenida por intermedio de aplicaciones informáticas que le dan acceso a plataformas y bases de datos de la Fuerza Aérea Colombiana, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, Ejército Nacional, Alcaldía de Ipiales, Gobernación de Nariño, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Gaula”, señala el escrito de acusación.

De acuerdo con el reporte de los investigadores del caso, los implicados en el escándalo de ‘chuzadas’ tenían un negocio de venta de información “altamente efectiva” que pretendían exportar a Ecuador.

Las pequeñas causas de ‘Guati’

En el escrito de acusación la Fiscalía incluyó fragmentos de las declaraciones rendidas por el fundador de la organización criminal, el coronel Jorge Salinas en las que señala: “Con el tema de pequeñas causas, ahí es donde entra mi general Guatibonza, entonces como conozco un amigo mío que trabaja en Pepsico, se llama Fernando Carvajal, fue quien me dijo que él conocía a alguien que conocía al general Guatibonza y que ellos trabajaban con una empresa de investigación, me dio como la opción de que hablara con ellos e hiciéramos como una alianza”.

Los señalamientos del oficial fueron refutados por la defensa del general Guatibonza tras insistir que nunca existió una alianza con la empresa del coronel Salinas para ofrecer los servicios de interceptación.

El negocio en Ecuador

La Fiscalía sustenta buena parte de la acusación en la declaración que entregó el coronel Jorge Salinas. En ella se habla de la intención de hacer las mismas actividades en Ecuador y, según su dicho, la presencia del general Guatibonza era importante para ello, dado su reconocimiento.

“Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador, para este tema y los casos que él me pidió, que se le apoyó, ya que él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como fue la recuperación de mensajes de WhatsApp de unos teléfonos que él me pasó y que ustedes tienen en las carpetas, el caso Cobre”.

La defensa de Guatibonza rechazó los señalamientos y el mismo Salinas en una interceptación que obtuvo la Fiscalía confirmó que no hubo reunión con el general.

“Para concretar una reunión con personal que perteneciera a algún organismo de seguridad de ese país… si Don Humberto no puede ir, no hay problema para mí, lo importante es que él esté conmigo y que exista la posibilidad de hacer alianza con él para presentarse en Ecuador”.

Pruebas “incólumes”

A pesar de que la Fiscalía dijo en declaraciones públicos que mucha información entregada por la red de “chuzadas” fue inventada para convencer a los clientes de sus buenos oficios, la misma Fiscalía explica en el escrito de acusación que las evidencias de este caso se mantienen “incólumes”.

“Como en el curso de la investigación las inferencias derivadas del análisis de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas y que dieron lugar a las decisiones indicadas en procedencia, se han mantenido incólumes, razón por la cual este delegado acusa a los señores: Humberto Guatibonza, Carlos Eduardo Arenas, Julián Villarraga y Juan Carlos Madero”.

La Fiscalía sumó a la acusación más de 41 informes adelantados por los investigadores y que detallan el paso a paso de este proceso y que se argumentará este 31 de enero en el inicio de las audiencias preparatorias.