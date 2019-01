Rafael Robayo deja el Tolima para jugar con el Bucaramanga

Rafael Robayo tiene nuevo equipo en Colombia. El volante bogotano que venía ser campeón con Tolima en el Apertura 2018 y semifinalista en el Finalización, llegó a un acuerdo con el Atlético Bucaramanga.

Robayo en el 2018 disputó 45 partidos con el 'vinotinto y oro', anotó dos goles y logró un título por liga. A pesar de ello, el presidente Gabriel Camargo decidió no renovar su contrato y no dejarlo como agente libre. Aunque se le asoció mucho con el Once Caldas, Bucaramanga hizo oficial a través de redes sociales el acuerdo económico con el jugador:

Me complace a la hinchada informar que se ha llegado un acuerdo económico con el jugador Rafael Robayo, lo esperamos hoy en la ciudad bonita para presentar los exámenes médicos y firmar.🔰🐆 — Oscar Alvarez (@PresidenciaCAB) 30 de enero de 2019

El volante de 34 años llega entonces a su cuarto equipo en Colombia (Millos, Patriotas y Tolima) y al quinto en su carrera (Chicago Fire de la MLS).

