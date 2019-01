"Hay inconsistencias en datos de la Fiscalía": abogado de Santrich

Está llegando a la recta final un caso que ha generado mucha polémica en Colombia: Si se extradita o no a Jesús Santrich a Estados Unidos. La discusión lleva más de 7 meses y hasta hoy a las 5 de la tarde la Sección de Revisión de la JEP, esperó las pruebas que solicitó a la justicia norteamericana, que no llegaron.

Le puede interesar:

- JEP otorga libertad condicional a alias ‘Sonia’

- No llegaron las pruebas de EE.UU. sobre Jesús Santrich

Estas pruebas las pedía la JEP para tener mayores elementos probatorios que puedan o no certificar la aparente conducta criminal del exdirigente de las FARC. Jesús Santrich es solicitado en extradición por una corte del distrito sur de Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Caracol Radio habló con Gustavo Gallardo, abogado de Santrich quien dice que las pruebas aún no han llegado porque la justicia norteamericana no puede certificar algo que no existe.

Pero este argumento del abogado Gallardo se suma a lo que ellos tienen en su poder y que Caracol Radio conoció en exclusiva y está relacionado con el seguimiento que supuestamente dice la Fiscalía de Colombia, la DEA realizó por meses en el domicilio de Santrich.

La Fiscalía General dice que las reuniones se dieron en la casa de Modelia en el occidente de Bogotá en noviembre de 2017 y en febrero de 2018. Pero Santrich en esas fechas vivía en otra parte, así lo confirma su defensa.

Según esas pruebas la captura de Santrich se habría dado tres días después de estar viviendo en la casa de Modelia por lo que los meses de seguimiento que supuestamente la DEA realizó se quedarían en el aire. El abogado Gustavo Gallardo insiste en que le proceso tiene vacíos que soportan un supuesto el que él ha llamado, un montaje.

Juan Carlos Vargas, director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, FondoPaz, habló de los contratos de arrendamientos para las viviendas de exintegrantes de las FARC. Vargas confirmó las fechas en que Santrich tuvo contrato para vivir en una casa del barrio Nicolás de Federmán.

Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018, y trasladado a la cárcel la Picota en Bogotá, el 26 de abril fue enviado al hospital del Tunal por una huelga de hambre que inició, del Tunal lo llevaron el 10 mayo de 2018 la Fundación Caminos de Libertad que hace parte de la iglesia católica por temas humanitarios, y el 2 de junio de ese mismo año fue trasladado de nuevo a la Picota. En detención Santrich ha seguido cumpliendo sus compromisos con la JEP. Así lo cuenta su abogado.

Ya que no llegaron las pruebas desde Estados Unidos a la JEP, esta jurisdicción se tomará ocho días para decir si la petición de no extradición es aprobada o denegada…. El abogado pide celeridad en el proceso.

Con estas revelaciones se espera una decisión final que determine si Santrich cometió algún delito después de la firma del acuerdo de paz el 1 de diciembre de 2016.