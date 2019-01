Secretario de Defensa de EE.UU. niega discusiones sobre envío de tropas

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, fue consultado en Washington sobre el mensaje escrito en una libreta de apuntes del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que decía “5.000 tropas para Colombia”.

Ante los periodistas, Shanahan afirmó que no ha discutido nada con Bolton sobre el envío de soldados a Colombia y que no es un tema que haya sido parte de su cartera.

El secretario también fue consultado si consideraría mandar tropas a nuestro país, ante lo que dijo que no hará ningún comentario en medio de la crisis por la que atraviesa Venezuela.

El mensaje de Bolton causó incertidumbre durante la rueda de prensa en la que, acompañado del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció sanciones contra PDVSA y el sector petrolero venezolano.