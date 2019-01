Sam Smith y Normani bailan en “Dancing With A Stranger”

Así es! Sam Smith y Normani, ex integrante de Fifth Harmony, por fin estrenaron el video de su más reciente sencillo titulado “Dancing With A Stranger”, en el que ambos artistas ofrecen una propuesta visual cargada de baile y una atmósfera en colores fríos.

"Dancing With a Stranger" es el resultado de un encuentro casual entre Smith y Normani; Smith estaba escribiendo música nueva en un estudio de Los Ángeles mientras la intérprete grababa en el estudio de al lado, fue en ese momento surgió el trabajo en equipo, informó la revista Rolling Stone.

En las primeras cinco horas de su lanzamiento, el videoclip cuenta con más de 300 mil vistas y logró mas de 80.000.000 millones de streams en todo el mundo además se encuentra en el top 10 global de los tracks más escuchados en Spotify.

Smith, estará visitando por primera vez Colombia el próximo 7 de abril en la ciudad de Bogotá bajo el marco del festival ESTEREO PICNIC 2019, presentando todos los éxitos de su brillante carrera musical.