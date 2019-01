¡Es oficial! Foals estará en el Festival Estéreo Picnic

Mediante la cuenta oficial de Twitter del Festival Estéreo Picnic se anunció una de las bandas que hará parte de esta edición. Según el comunicado, "Foals siempre será sinónimo de felicidad, de riesgo creativo, de celebración de la vida, pero también de sensibilidad sobre una época. Su inclusión en el Festival Estéreo Picnic es un perfecto homenaje a los 10 años de un espacio que nos ha permitido dialogar, sin complejos, con el mundo”

Escuchamos el llamado, la profecía hablaba de su regreso a lo más alto de Un Mundo Distinto y por mucho tiempo esperamos pacientes. Hoy por fin podemos decir ¡XXXXX EN EL FEPX! 🙌✖🙌 #FEPX pic.twitter.com/SqcM6vqzod — equisismo (@festereopicnic) 29 de enero de 2019

Cabe recordar que Foals ya se ha presentado en el país y en esta oportunidad lo harán en el marco del lanzamiento de su nueva producción musical titulada ‘Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1’.

La banda también compartió en su cuenta de Twitter el anuncio, oficializando su participación en la edición número 10 del festival.