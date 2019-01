Esta es la canción del Live Aid que se eliminó en ‘Bohemian Rhapsody’

La película protagonizada por Rami Malek, ha sido la sensación en las salas de cine a nivel mundial. Esto por la manera en la que es contada la historia de la banda británica, motivo por el cual está nominada a 5 premios Oscar.

Para la edición DVD y Blue Ray del filme, vendrán escenas inéditas que fueron eliminadas por la producción. Entre ellas está la interpretación de la canción "Crazy little thing called love" durante el Live Aid en Wembley.

Cabe recordar que las canciones que si se pueden disfrutar en la película de este mítico concierto son: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, I want to break free, Hammer to fall y We are the champion.