Corte ordena reintegrar a trabajador con depresión

Por tutela, un hombre que padece de trastorno mixto de ansiedad y depresión logró que la Corte Constitucional lo reintegrara al cargo pese a no haber cumplido con las metas de la empresa en la que laboraba.

La Corte ordenó reintegrarlo, pero también ubicarlo en un cargo de condiciones similares sin que sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, que se le brinde capacitación para cumplir las nuevas tareas que se le asignen y además, otorgarle una indemnización equivalente a los 180 días de salario.

Todo esto, porque la empresa que lo despidió no tuvo en cuenta su estado de salud si no solamente el no cumplimiento de las metas comerciales que se le habían asignado, por lo que consideró la compañía, era un despido con justa causa.

Sin embargo, la Corte tuvo en cuenta que los médicos le recomendaron evitar estrés, ruidos, destellos de luces, y que los efectos de los medicamentos psiquiátricos lo afectaron considerablemente en su desempeño laboral, pero también que no se cumplió con una obligación esencial: la empresa tenía que tener el permiso del Ministerio de Trabajo para despedirlo.

“Lo cierto entonces es que dicha terminación fue arbitraria, pues se dio de manera unilateral en atención únicamente a la condición médica del tutelante, apartándose de esta forma el empleador del contenido constitucionalmente vinculante de la garantía de la estabilidad laboral reforzada que impide ordenar el despido de una persona mientras permanezca en estado de debilidad manifiesta sin contar previamente con la autorización respectiva de la Oficina del Trabajo”, señaló.