El Chapo" rechaza testificar en su juicio por narcotráfico en EE.UU.

El mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio abierto contra él por narcotráfico en un tribunal de la ciudad de Nueva York.

Preguntado por el juez de la corte federal de distrito Este Brian Cogan, sobre su intención o no de comparecer ante el tribunal, "el Chapo" contestó "no, mis abogados y yo hemos hablado y me reservo".

El juicio, que ya lleva varios días en curso, ha tenido diferentes episodios inéditos, como la presencia de una ex amante del capo y más recientemente, la presencia del actor Alejandro Edda, quien es el intérprete del narcotraficante en la serie de Netflix, Narcos.

La intervención del narcotraficante se dio luego de que los fiscales informaran que daban por concluido el proceso de presentación de pruebas en su contra, el cual cerraron con el testigo 56, Brandon Hanratty, quien es el experto de la DEA que firmó los documentos finales en México para la extradición de “El Chapo” a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017.