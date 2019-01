¿Aparecerá Meghan Markle en el último capítulo de ‘Suits’?

La ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, ya dejó bien claro tras su reconversión en miembro de la familia real inglesa que su pasado como actriz estaba definitivamente enterrado y que, comprensiblemente, no volvería a trabajar en la industria que tanta popularidad le brindó a principios de esta década.

Sin embargo, como asegura el diario británico The Sun, la productora de la serie que solía protagonizar, 'Suits', y el canal de televisión que la emite habrían ofrecido a la antigua intérprete una "suma millonaria" -la cual iría destinada en realidad a una asociación benéfica de su elección- con la esperanza de que retome su antiguo papel a modo de aparición especial en el último capítulo de la producción: una jugosa propuesta que, sin embargo, habría sido rechazada.

El drama legal que Meghan Markle abandonó hacia el final de la séptima temporada, al tiempo que confirmaba su relación sentimental con su ahora marido, el príncipe Enrique, se despedirá definitivamente de las pantallas con la conclusión de su novena temporada, la cual se emitirá a lo largo de este año y constará de 10 capítulos. Preguntado sobre la identidad de los personajes que reaparecerán a lo largo de la misma para cerrar para siempre la historia, su creador, Aaron Korsh, ha afirmado con rotundidad que, de momento, no tiene noticias al respecto.

"En estos momentos no tengo ni idea de quién o quiénes de nuestros antiguos integrantes del elenco harán acto de presencia en la última temporada. Todavía queda mucho tiempo antes de su conclusión. Y en referencia a lo que se ha venido publicando en los periódicos (sobre la supuesta reaparición de Markle), no sé absolutamente nada, pero desde luego que yo no he autorizado pago de ningún tipo para hacer una donación", ha explicado tajante.