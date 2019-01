Tatan Mejía tuvó un 'flashback' con su ex

La ex presentadora y el motocrosista llevan una relación de siete años, tiempo en el que ya tuvieron dos hijas y se ha caracterizado por ser una de las parejas más estables de la farándula colombiana, sin embargo un detalle a los tres meses de noviazgo le causó a Maleja una “rabiesita”.

Mientras estaban saliendo, “Tatán” había terminado otra relación y como lo cuenta la pareja, a los 15 días se conocieron entre sí la presentadora y el deportista, y en una salida tres meses luego de que formalizaran su relación “Tatán” la llamó por el nombre de su ex a Maleja.

La presentadora sintió algo de molestia, sin embargo no le prestó mucha importancia al tema ya que en los meses de relación que ya llevaban le había demostrado que el deportista tenía intenciones de una relación seria.

“A mí me dio rabiecita pero dije: ‘Él está conmigo, me ha demostrado muchas cosas, estamos juntos y somos felices yo por qué me voy a rayar por eso, chao’” aseguró la influenciadora digital.