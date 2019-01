Lo que trae Netflix para el 2019

Los nuevos estrenos que tiene Netflix para el mes de febrero cuentan con películas, series y documentales que van desde adaptaciones de cómics y hasta producción de ciencia ficción basado en un libro del aclamado autor George R. R. Martin.

Netflix España había colocado un mensaje en su cuenta de Twitter donde reiteraba que volverían a colocar la saga completa de Harry Potter a partir del primero de febrero. Sin embargo, muchos no reaccionaron que esa cuenta era de España, con ello se dio a entender que en latinoamerica faltará un poco más para que lo incluyan en sus contenidos.

Uno de los principales puntos que pretende realizar Netflix es fortalecer su catálogo para que los millones de usuarios tengan más beneficios y diferentes categorías en seleccionar, en cuanto a sus gustos en películas y series.

Por eso la plataforma presenta los estrenos que van desde series como:

Muñeca rusa – 01 febrero

Nightflyers – 01 febrero

Siempre bruja – 01 febrero

One day at a time (temporada 3) – 08 febrero

¡Nailed It! México – 08 febrero

Dirty John – 14 febrero

The umbrella academy – 15 febrero

Go! Vive a tu manera – 22 febrero

Suburra: Sangre sobre Roma (temporada 3) – 22 febrero

Van Helsing (temporada 3) – 25 febrero

Ash vs evil dead (temporada 3) – 25 febrero

Shadowhunters: The mortal instruments (temporada 3) – 26 febrero