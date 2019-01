Don Omar le canta sus verdades a "Potro" Alvarez

El reguetonero Don Omar se pronunció ante las crisis política y social de Venezuela, pero para darle palo al dirigente chavista y ex pelotero “El Potro” Álvarez, quien pidió detener la ayuda humanitaria en el país.

Tras la petición de Antonio Álvarez Cisneros de detener la ayuda que tanto necesita Venezuela, el cantante urbano Don Omar arremetió en su contra, diciendo diciéndole “En tu país la gente no tiene para comer pero tú sí. Traidor”.

A través de su cuenta en Instagram el cantante boricua escribió “En tu país la gente no tiene para comer pero tú sí. En la tierra donde naciste la gente ya no tiene para vivir pero tú sí. En Venezuela la gente ya no tiene cómo suplirle medicinas a sus seres queridos pero a los tuyos no les falta.” escribió Don Omar en su cuenta en Instagram.

Y además acusó directamente al venezolano afirmando, “Entonces, ¿eres tú quien quiere detener la labor humanitaria a favor de tu país escribiéndome a mí y a otros? Bueno, pues ya que yo no soy nacido en Venezuela le pediré a todos mis amigos venezolanos que te dejen saber lo que piensan de tu irresponsable decisión de ser antes reconocido que mostrar empatía con tu gente.”