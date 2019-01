Matthew Lewis recupera su cartera y la fe en la humanidad

A principios de esta semana el actor Matthew Lewis, el inolvidable Neville Longbottom de las películas de Harry Potter, recurrió a sus redes sociales para explicar que había perdido su cartera en algún lugar del este de Londres.

En ese mismo mensaje, el joven le ofrecía un trato a cualquiera que pudiera habérsela robado o que simplemente se la hubiera encontrado por la calle: quedarse con todo el dinero y las tarjetas de crédito que contenía sin miedo a represalias a cambio de enviarle una chapa de metal grabada con un mensaje de amor escrito por su esposa Angela Jones.

Pese a sus buenas intenciones, en un principio no parecía que tuviera demasiada esperanza de que su llamamiento funcionara y le ayudara a recuperar sus posesiones personales, pero para su sorpresa ya ha recibido su cartera intacta gracias a uno -o varios, él no ha querido entrar a especificar- buenos samaritanos.

"Wow. Sois increíbles. Me siento abrumado por vuestra respuesta. Esto ha recibido más atención que cualquiera de mis publicaciones sobre el Brexit. ¿Y a que no adivináis que tengo? ¡Mi cartera! No me lo esperaba. Estoy en deuda con vosotros y no puedo daros suficiente las gracias. Sois maravillosos. Qué día más bueno", ha escrito emocionado en su cuenta de Twitter.