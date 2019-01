Duque reiteró que no habrá protocolos con el Eln

El presidente Iván Duque, en el marco del XIII Encuentro de la Corte Constitucional reiteró que no habrá protocolos con el Eln. Lo dijo, mientras Caracol Radio transmitía la entrevista con Pablo Beltrán.

“Porque en el Estado Social de Derecho, concebido también en esa interpretación del magistrado Ciro Angarita, ‘la violencia no le permite a nadie ganar beneficios ante el estado y por eso la tenemos que derrotar’. Por esa misma razón y en defensa de esos fundamentos quiero dejar claro que no hay ningún protocolo sin fuerza normativa que permita doblegar esos fundamentos de la constitución y como presidente de Colombia no lo voy a permitir”, dijo.

Beltrán aseguro por su parte que hubo un reconocimiento de la mesa de diálogo por parte del presidente Duque y que no pedirían asilo sino regresarán a Colombia.