Ante Once Caldas, inicia la era Autuori en Nacional

Atlético Nacional inicia la Liga Águila en el Atanasio Girardot, hoy ante Once Caldas desde las 6:00 PM. Los antioqueños contarán con el arquero José Fernando Cuadrado, una de las nuevas caras del equipo verde.

El argentino Hernán Barcos reforzará a Atlético Nacional

¡Se agita la bolsa de fichajes! Se refuerzan los equipos de la Liga Águila

Nacional que no logró clasificar a los cuartos de final de la Liga pasada inicia un nuevo camino hacia el título. Con el favoritismo de siempre y ahora bajo la dirección del brasileño Paulo Autuori ante su afición afrontan el primer partido.

Pese al turbulento inicio de año y las dudas de poder no contratar por el conflicto ante el TAS, el camino se despejó por ahora y con un medida cautelar se le permitió reforzar el equipo. El arquero José Fernando Cuadrado procedente del Once Caldas y el regreso de Gilbertto García junto a Brayan Rovira son las principales cartas para el partido de hoy. El argentino Hernán Barcos ya está en Medellín pero aún no será tenido en cuenta.

Carlos Ortega de Bolívar será el juez del partido, con la asistencia de Eduardo Díaz y Javier Patiño.

Datos:

-Atlético Nacional ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos tres duelos como local ante Once Caldas en Primera A, le ganó 1-0 los tres partidos.

-Atlético Nacional cerró el pasado torneo con tres partidos sin victorias (2E 1D), su mayor racha en Primera A desde noviembre de 2017 (1E 3D).

-Once Caldas acumula ocho partidos sin victorias como visitante en Primera A, su mayor racha desde noviembre de 2014 (4E 5D).

-Atlético Nacional perdió en dos de sus últimos tres debuts (1V), la misma cantidad que en los anteriores 12 torneos de Primera A (9V 1E).

-Once Caldas ganó en sus últimos dos debuts en Primera A, ambos sin conceder goles y ante Jaguares.

Posibles formaciones:

Nacional: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Déiver Machado; Bryan Rovira, Sebastián Gómez; Jeison Lucumí, Juan Pablo Ramírez, Yerson Candelo; y Omar Duarte.

Once Caldas: Gerardo Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Carlos Lizarazo y Darío Rodríguez.