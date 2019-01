J Balvin dejó ‘callado’ a usuario que lo criticó

Uno de ellos fue el reguetonero J Balvin, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía que muestra a varios jóvenes marchando con velas en sus manos. A esta le agregó el texto: “Luz Venezuela”.

En medio del agradecimiento de sus fanáticos por mostrar su apoyo ante la crisis política y económica que enfrenta el país, otros se molestaron y le pidieron que se concentrara en los problemas que atraviesa Colombia.

Es común que los internautas quieran dar su opinión porque creen que jamás obtendrán una respuesta de estos. Sin embargo, uno de ellos se llevó una gran sorpresa al ver que el músico le contestó.

“Pareces más venezolano que colombiano, tienes un poder increíble, pero no te interesa usarlo para tu país”, dijo el usuario de la red social, a lo que el paisa escribió: “¿Por qué no lees el post anterior? ¿Y me viste cara de Superman?”.

A la publicación que se refirió J Balvin es una referente al atentado ocurrido hace unos días en una escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó una veintena de fallecidos.