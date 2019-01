John Travolta contó cómo enfrento la muerte de su hijo

John Travolta le da crédito a la Cienciología -la misma que tiene a Tom Cruise entre sus fieles- por haberlo ayudado en uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor, de 64 años, reveló que la religión lo guió para lidiar con la trágica pérdida de su hijo Jett, de 16 años, en 2009.

La estrella de Tiempos violentos aseguró a la revista US Weekly que la pérdida de su hijo mayor fue "lo peor que le sucedió". Tras la partida de Jett, Travolta reconoció que no sabía cómo seguir su vida sin él a su lado: "No sabía si lo iba a lograr". Y añadió: "No sé si lo hubiéramos logrado sin su apoyo. Nuestra iglesia nos mantiene a tierra".

Su hijo mayor, que tenía autismo y la enfermedad de Kawasaki, sufrió un ataque de epilepsia mientras la familia estaba de vacaciones en las Bahamas. Se golpeó la cabeza durante el episodio y los médicos de emergencia no pudieron reanimarlo.

Tras la pérdida de Jett, Travolta y su esposa, Kelly Preston, se aseguraron de poner a la familia en primer lugar. "Nuestros niños mantienen nuestro interés en la vida muy alto", dijo. "Su futuro es muy importante para nosotros"