“Lo de los hermanos Galán es una pataleta”: Liberales

Han sido múltiples lo señalamientos de los hermanos Galán hacia Gaviria y Germán Vargas Lleras porque según ellos, frenaron a través de sus magistrados en el CNE la aprobación de la personería jurídica del nuevo liberalismo para impedirles participar en las próximas elecciones.

El vocero del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín señaló que para participar en democracia es necesario reconocer y aceptar las decisiones de las autoridades y en este caso los invita a respetar las reglas del juego.

“Un partido no se hereda ni se reclama en una notaría, un partido se construye con sus bases, con los ciudadanos y yo lo que creo es que no hay que buscar culpables en este tema, es una decisión autónoma del CNE que hay que respetar”, añadió.

Lea tambén: Samuel Hoyos toma la delantera en apoyos para la candidatura uribista

Recuerdan los liberales que Juan Manuel Galán ha recibido beneficios y cargos en el servicio exterior incluso cuando el liberalismo era partido de oposición en el gobierno de Álvaro Uribe.

VIDEO 1 URIBE GALAN

“Hoy ve uno como de manera mezquina, los hijos de Galán quieren revivir el Nuevo Liberalismo para saciar sus intereses políticos. Nosotros respaldamos al presidente César Gaviria en el manejo que se le está dando al Partido Liberal, en su independencia y una crítica total a quienes de una manera arbitraria, como buitres, quieren resucitar un cadáver para colocarlos a sus intereses como es el caso del Nuevo Liberalismo”, dijo el senador Mario Castaño

Lea también: Partidos de Gobierno suscriben pacto por la vida y los derechos humanos

En redes hicieron circular un video en el que Galán reconoce que su padre voluntariamente canceló la personería jurídica del Nuevo Liberalismo.

“No entiendo como el doctor Juan Manuel Galán, cuando toma la decisión de alejarse del Partido Liberal, empieza a olvidar la historia cuando su padre y él mismo han defendido que en su momento se le entregara las banderas del Partido Liberal al doctor César Gaviria”, añadió el representante Fabio Arroyave.

VIDEO 2 GALAN

Otro que criticó a los Galán fue Rodrigo Lara quien a través de su cuenta en twitter arremetió contra ellos y su familia.

“En mi familia nadie vive de una fundación que contrata a dedo 114 mil millones de recursos públicos. Y jamás he buscado que el Estado me regale y me financie un partido político familiar. Trabajen”,