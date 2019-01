La llamada fue un mal chiste: capturado por atentado

Un día después del atentado en la escuela de Cadetes general Santander la Fiscalía y la Policía entregaron los detalles de un operativo que terminó con la captura de Ricardo Andrés Carvajal supuesto autor material del acto terrorista.

En rueda de prensa aseguraron qué Carvajal reconoció en una llamada telefónica ser el autor participar en el atentado la llamada fue interceptada por la Fiscalía en una investigación alterna que estaban adelantando.

Carvajal fue imputado por los delitos de homicidio agravado y terrorismo un juez lo envió a la cárcel al definir su situación jurídica desde allá escribió una carta en la que explica por qué no tiene nada que ver con el atentado.

"Recibí la llamada de un amigo que me buscó para un trabajo de construcción y también pintar un muro que ya estaba acordado anteriormente con él a él le estaban chuzando el teléfono no sé el motivo diciéndome que está haciendo Y yo le dije pusimos la bomba en la General Santander. Esto está caliente voy a guardarme que hay que hacer no tengo señal estoy en los Laches (barrio) yo hice este comentario de mal gusto. Pues a esa hora ya había pasado la explosión y esa noticia estaba en todos los medios de comunicación".

Carvajal insiste que se encontraba en el barrio donde vive desde hace varios años trabajando en una construcción y la noche anterior al atentado la pasó con una amiga viendo una película y de eso tendrían las pruebas.

"Me levanté como a las 8 de la mañana, fui a la panadería y compre los buñuelos para mis dos hijas mayores, esto quedó registrado en las cámaras de la panadería, estuve con ellas como hasta las 9:30 reenvíe la hoja de vida y salí a llevarle algo de comer también a mi amiga".

Cuenta que al día siguiente del atentado llegaron durante la madrugada a su casa los grupos de la policía y la Fiscalía para capturarlo.

"De mi habitación tomaron dos USB con música y PDF del curso de bomberos voluntarios un manual del ejército de Colombia el cual tenía hace como ocho años pues mi primo preso servicio militar y yo lo encontré en la casa de mi abuela y lo deje en la biblioteca como dos agendas con datos laborales y un uniforme que utiliza para trabajar el día miércoles".

Esta supuesta versión de Carvajal fue publicada por el senador Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter, en donde publicó el documento que correspondería al único capturado por el atentado contra la Policía en Bogotá, que dejó 20 cadetes muertos.