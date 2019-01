Duro choque entre corte Constitucional y Alcalde Peñalosa

En medio del XIII Encuentro de la Corte Constitucional el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, aprovechó y cuestionó la sentencia que ordena el sistema de reciclaje en Bogotá.



“Más aún podríamos preguntar quién tiene más conocimiento de la ciudad, de las diversas carencias de los ciudadanos y de los aspectos técnicos para enfrentar las necesidades de estos. Resulta que la Corte Constitucional, con un conocimiento técnico limitado de estos temas, reglamentó detalladamente cómo debe ser organizado el reciclaje en Bogotá con un detalle que hace imposible que permitan un reciclaje realmente técnico y efectivo, mucho mejor en lo ambiental y aún en la social”, dijo.



Pero sus afirmaciones no quedaron en el aire, pues el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, le respondió a su manera.



Me atrevo a decir que el balance de estos casi 30 años de esta corte es satisfactorio, en ocasiones es comprensible que la academia y la ciudadanía quisiera que hiciéramos más y los gobernantes como mi amigo el alcalde quisiera que hiciéramos menos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Constitución debe ser asumida por todas las ramas del poder público y no de nosotros en la rama judicial”, señaló.