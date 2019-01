Niegan tres veces la visa de EE.UU. a actor de la película 'Roma'

Jorge Antonio Guerrero, el encargado de interpretar a ‘Fermin en esta exitosa película aún no ha podido confirmar su asistencia a la entrega 91 de los Premios Oscar. A pesar de haber llevado cartas escritas por productoras de Netflix, la embajada sigue sin aceptar sus solicitudes.

“Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó” comentó.

El actor que también participó en la serie biográfica de Luis Miguel, manifestó que lo único que quiere es que algún cónsul de la embajada lea las cartas de invitación que ha recibido para poder asistir el 24 de febrero al Teatro Dolby de Los Ángeles.