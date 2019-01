Borghi: "A Queiroz le sobra prestigio, ojalá le vaya bien con Colombia"

Claudio Borghi, ex entrenador de la selección de Chile, dialogó con Caracol Radio desde Rancagua, sede del actual Sudamericano Sub-20. El argentino se refirió al certamen, a Reinaldo Rueda y a Carlos Queiroz, quien se convertirá en el nuevo entrenador de la Selección Colombia.

Sobre el estratega nacido en Mozambique y de nacionalidad portuguesa, Borghi destacó su trayectoria en el fútbol y aseguró que "prestigio le sobra". "Estamos hablando de mucho prestigio, de mucha historia, de muchos lugares. Le gusta el buen fútbol. Ustedes tienen una cantidad de jugadores muy importante. Ojalá que le vaya bien", comentó.

Adicionalmente, manifestó su cariño al fútbol colombiano. "Colombia tiene una Selección muy interesante, con el entrenador (José Pékerman) anterior que fue mi padre en el fútbol, me alegraba cada triunfo... Me puso muy contento cuando Falcao volvió a la Selección. Hay muchas cosas que nos ligan, no solo reciente sino históricas. Ojalá que les vaya muy bien y consigan lo que se propongan", enfatizó.

Entretanto, se refirió al comienzo dificultoso que ha tenido Reinaldo Rueda como entrenador de Chile. "Está sufriendo mucho, no tengo el gusto de conocerlo, tengo las mejores referencias. A mí no me interesa como entrenador, sino como persona. Ha llegado a un país con una idiosincrasia que no conoce y es duro. Está en una etapa de recambio, donde además se le piden resultados y eso es difícil".

Y agregó: "Probó con algunos centrales altos, cosa que en Chile no hay demasiados y los consiguió... Creo que el trabajo que está haciendo es bueno, está viendo fútbol constantemente", y reiteró: "Al principio estuvo duro y va a seguir estándolo".

Finalmente, se refirió con preocupación al desempeño del presente Sudamericano Sub-20, asegurando que "los jugadores" no se están divirtiendo tanto y advirtiendo que colectivamente no ha visto un equipo del todo sólido.

"He visto jugadores que llaman la atención, una selección argentina y chilena que no era la que esperábamos, una selección brasileña que está muy lejana a lo que veíamos antes. Los Suramericanos son la salvación para muchos o las sepulturas de muchos jugadores, los chicos se están divirtiendo poco".