Termino con parálisis tras acariciar un gato callejero

Durante su último día de estadía, Gemma presento vómito y desmayos. La mujer fue trasladada a un hospital tan pronto volvió a Inglaterra.

Los médicos descubrieron que tenía una intoxicación alimentaria causada posiblemente por consumir pollo crudo.

La joven afirmó que ella no comía pollo. Los doctores e preguntaron si acaso había tenido contacto con animales. Al responder de manera afirmativa, los expertos le dijeron que se enfermó por la gata que acarició: al parecer, el animal revolvió varios contenedores de basura.

Aunque la joven continuó “cada vez más débil”, los doctores le dijeron que solo se trataba de “una reacción severa” a la intoxicación y que “mucho reposo en cama” la ayudaría.

Ella agregó que, de repente, una noche se cayó de la cama porque no podía sentir las piernas. Luego de que sus padres la arrastraran hasta una silla, Gema se dio cuenta de que algo grave estaba pasando:

“Cuando me senté, me di cuenta de que no podía sentir la alfombra debajo de mis piernas. Comencé a rascarme y no sentí nada. Uno de los rasguños hizo sangrar mi pierna y no sentí nada”.

Angustiada por lo que ocurría, la joven le gritó a su padre para que la ayudara y este la llevó a un hospital. En la sala de espera, ella trató de averiguar en Google qué podía tener y el buscador le sugirió que tal vez se trataba del Síndrome de Guillain-Barré, “un trastorno poco común que hace que el sistema inmunológico ataque el sistema nervioso”.

Tras ver los síntomas de la joven, los médicos confirmaron que se trataba de ese trastorno, el cual es difícil de diagnosticar, “destruye todo lo que puede” y afecta “músculos como la vejiga y el intestino” si no se trata a tiempo, relató Gemma.

Al final, la joven perdió la movilidad en sus piernas, por lo que se sometió a diferentes tratamientos y terapias para volver a caminar, lo que solo logró después de más de un año.