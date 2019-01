Dynamic Businees descartaría compra de Cruz Blanca

En una carta que está fechada del 21 de enero y que fue enviada por Ángela María Echeverry al señor Adnan Zalam y su empresa Dynamic Business and Medical Solutions INC, la agente liquidadora de SaludCoop asegura el empresario estadounidense habría manifestado no estar interesado en la adquisición de algunos servicios, entre los cuales estaría la Cruz Blanca EPS S.A.

A esa especificación de la empresa extranjera se habría anexado la solicitud de que se le suministre toda la información de los servicios que están ofertando, al igual que sus valores y ubicaciones.

Por lo anterior la agente liquidadora indica, esa documentación ya fue enviada, desde el pasado 16 de diciembre y les pide una propuesta concreta en la que señalen, los activos que les interesa, el valor que está dispuesto a ofertar y además de reiterarle deben tener en regla la documentación que los acredite como una empresa con experiencia en la prestación de servicios de salud.

Y reitera los valores que ya son de conocimiento de ambas partes no serán modificado bajo ninguna circunstancia.