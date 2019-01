Justicia debe decir qué pasó en caso de Hollman Morris: Petro

El senador Gustavo Petro se refirió a la denuncia penal que interpuso Patricia Casas en contra de su esposo, Hollman Morris, por presunta violencia intrafamiliar.

Aseguró que, “Debe haber pronta respuesta, ojalá el señor Hollman de las explicaciones. No las he escuchado, no he tenido tiempo, pero no sé si las habrá dado, pero lo cierto es que, es la investigación judicial la que de manera pronta debe contarnos qué pasó”.

El senador señaló que había rumores sobre esos hechos, y que ya que hay una denuncia la justicia debe resolverlo.

“Todas las denuncias de violencia intrafamiliar deben ser tramitadas con prioridad y rápidamente. La de Hollman, la de los otros y las de todas las denuncias que miles de mujeres de Colombia y muchas menores de edad interponen. En el ideario de la Colombia Humana, la mujer debe tener poder”, señaló.