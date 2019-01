FLIP acusa formalmente de censura a gerente de RTVC

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) acusó formalmente al gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, de incurrir en censura contra la producción ‘Los puros criollos’, en cabeza de su presentador, Santiago Rivas, por opiniones que él hizo públicas sobre el proyecto de ley que pretende modernizar las TIC (tecnologías de información y comunicaciones).

La investigación de la FLIP sobre el caso incluyó conseguir un audio de una reunión de gerencia en RTVC en la que Bieri textualmente ordena: “Matemos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe. Digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y, segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo (…) No hay posibilidad que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”.

Tal actitud viola abiertamente el artículo 20 de la Constitución Nacional, que consagra como derecho fundamental en Colombia la libertad de expresión y prohíbe taxativamente la censura.

