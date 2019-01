No hay ningún hecho que estipule algún ilícito: Petro

Durante más de tres horas el senador Gustavo Petro rindió su versión ante la Corte Suprema de Justicia por el denominado ‘Petrovideo’ en el que se le ve recibiendo fajos de billetes.

Según Petro "no hay ningún hecho que estipule que se cometió un ilícito en ese video. Lo que sí es un delito es como le robaron el video que Juan Carlos Montes y por qué apareció en manos de la senadora Paloma Valencia".

Dice que no hay pruebas principalmente porque quedó descartado el planeamiento de su denunciante, Abelardo de la Espriella, sobre que fue grabado en el año 2009, tiempo en el que -según el abogado- Petro estaba buscando el aval del Polo para la Presidencia de la República.

“Quedó completamente demostrado en mi opinión, la fecha 6 de octubre del año 2005 porque presentamos el periódico que aparece en el video, así que esa es una prueba irrefutable”, dijo.

La diferencia de tiempo radica en que según De la Espriella en 2009 el senador estaba buscando el aval del Polo a la Presidencia, y por ello Daniel Barrera, alias el ‘Loco’ Barrera le dio dinero para lograr que no fuera extraditado.

Dice el senador que nunca ha planteado la no extradición como sí lo ha hecho el abogado y además, que otra de prueba seria la transcripción del video.

"El audio que ya tiene una transcripción judicial, no establece en ninguno de sus términos un solo hecho ilícito, como si otros audios de otras grabaciones más recientes de algunos de mis denunciantes. Así que ahí no hay un hecho ilícito", dijo el senador.

Y agregó: "ahí se establece mi desconcierto por recibir billetes de baja denominación y exijo que se consigne en el banco".

Dijo también que no conoce al narcotráficante, "No conozco ningún tipo de mafioso, el señor Barrera Barrera lo conozco por la prensa, nunca he tenido ningún trato con él".