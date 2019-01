Los Arctic Monkey están de fiesta

El 23 de enero de 2006 la bomba indie más grande en la historia sonora del Reino Unido estallaba con el lanzamiento de Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. “La banda más importante de nuestra generación” (NME), “No necesitas ser un experto en historia del pop para darte cuenta que esto representa un estado de cosas notable” (The Guardian), “Su LP fue lanzado apenas hace dos días pero estos adolescentes de Sheffield ya son considerados la banda británica más grande desde Oasis” (Pitchfork); estos son extractos de las primeras reseñas del debut discográfico de los Arctic Monkeys. Hicieron historia desde el día uno.

Originales de Sheffield, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malleyconstruyeron una historia en trece canciones que describía con desparpajo y ternura la rutina desenfrenada de los clubbers adolescentes del norte de Inglaterra. Cuando llegaron al estudio en South Thoresby, Lincolnshire, el productor Jim Abbis (Kasabian, Editors, Massive Attack) quedó estupefacto con el arrojo de la banda, tenían definida el orden de las canciones y una idea clara de lo que querían para la portada. Una portada para la historia y que definió el espíritu indie de la década. Le dieron a su amigo Chris McClure, de 19 años, 70 libras esterlinas y un pasaje a Liverpool para un bacanal de días en los bares de la ciudad. Al final de la odisea bucólica del desconocido McClure le tomaron una serie de fotos en el bar Korova y una de ellas sería la carátula de su debut y el fin del anonimato para su amigo. “Tendré como 30 solicitudes de amistad de México en Facebook un día solo porque Arctic Monkeys ha hecho un comunicado de prensa allí, es de locos”, le dijo McClure a VIBE en una entrevista posterior.

Los Arctic Monkeys se presentarán el próximo domingo 7 de abril en la décima edición del Festival Estéreo Picnic.