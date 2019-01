El #10YearsChallenge de una mujer que venció el cáncer

La joven sufría de leucemia linfática, un cáncer que afecta a los glóbulos blancos.

Desde el 2009 tuvo que someterse a quimioterapia. Ya en el 2012 los doctores le confirmaron que logro superar el cáncer.

“Mucho tiempo oculté esta parte de mi vida para que no me vean como una víctima. No quería ser una chica que tiene cáncer, quería que me vean como Cami”, comento la joven argentina antes de compartir su #10YearsChallenge en Twitter.

Al decidirse, la mujer publicó la comparación de sus fotografías. En la de hace 10 años se observa su calvicie, causada por las quimioterapias, y en la del 2019 se ve totalmente recuperada.

Sus fotografías le han dado vuelta a la redes sociales y ha recibo miles ce mensajes llenos de amor de los cibernautas como “eres una guerrera” “Es el mejor challenge que he visto. Me llenaste de felicidad en el día de hoy, besos y un abrazo gigante campeona"