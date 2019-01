La decisión de cumplir los protocolos con el ELN es de los países garantes

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, es otra de las voces que se suma a las consideran que es obligación del Gobierno cumplir los protocolos firmados con el ELN por la eliminación de cualquier posibilidad de diálogo con el ese grupo tras el atentado contra la Escuela General Santander.



“En mi criterio el Gobierno debe respetar esos protocolos para continuar con una línea que tenemos casi desde del nacimiento de este país, que es el respeto que se tiene que tener sobre el derecho internacional”, señaló.



Asegura que romper el diálogo no es lo mismo que el incumplimiento de compromisos adquiridos.



“Una cosa es que el Estado colombiano, con toda la razón, pueda decidir si ellos suspenden las negociaciones pero eso no significa que al suspender las negociaciones automáticamente los países garantes, donde no solamente está Cuba, tengan que entregar a estas personas a la justicia colombiana”.



Sin embargo, no cree que la posición que actualmente tiene el gobierno tenga mucho futuro, pues el compromiso es de los garantes.



“Si el gobierno insiste en no continuar con los protocolos esa posición no va a llegar a ningún lado porque quien tiene la decisión es Cuba, no Colombia. Entonces Cuba decide como estado soberano y los demás países garantes, deciden cómo hacen para no traicionar ese acuerdo”, asegura.



Los otros países que son garantes son Noruega, Brasil y Chile.