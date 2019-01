Se retrasa el rescate del niño español que cayó en pozo

Durante el inicio de esta semana el equipo de rescate de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en la región de Totalán (Málaga), finalizó el túnel vertical paralelo al que cayó el infante, utilizando la tecnología necesaria para perforar 60 metros de profundidad en el subsuelo.

Sin embargo, en las últimas horas se han presentado complicaciones en el proceso de entubar el túnel perforado, pues el diámetro de los tubos es mayor al de la excavación. Por lo tanto, es necesario ensanchar la cavidad para que así no haya riesgo de que los rescatistas queden atascados en el proceso de rescate.

En cuanto al tiempo establecido para completar el rescate, los técnicos encargados del proceso de excavación no se atreven a dar estimaciones de tiempo, ya que la perforación del túnel paralelo duró 3 días, lo cual retrasó el proceso. Esto principalmente se debe a que se encontraron diferentes materiales difíciles de perforar en el subsuelo.

Posterior a que se concluya la excavación vertical y la entubación del túnel, los rescatistas procederán a cavar a mano de manera horizontal hasta llegar a la localización en la que se encuentra Julen. Este proceso puede durar aproximadamente 24 horas, y requiere de sumo cuidado por parte del personal para evitar derrumbes.

El trabajo no es sencillo, y los mineros asturianos elegidos para realizar la última fase del rescate deberán trabajar a oscuras y de rodillas en una galería no muy grande. Se estima que cada uno de ellos deberá cavar en turnos 40 minutos hasta localizar a Julen.

Respecto al estado en el que se encuentra el menor, las autoridades no han querido hacer eco si Julen sigue con vida o no. No obstante, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha abierto diligencias para conocer las circunstancias exactas en las que el infante cayó al pozo el pasado 13 de Enero.