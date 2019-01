"Roma" y "The Favourite", máximas favoritas a los Óscar con 10 nominaciones

La película mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, y "The Favorite", de Yorgos Lanthimos, parten como las máximas favoritas en la 91 edición de los Óscar con diez nominaciones cada una, informó hoy la Academia de Hollywood.

Las candidaturas de "Roma" son a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor guion, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

La estatuilla a mejor película la disputarán

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

A Star is Born



La película mexicana y de la plataforma Netflix también fue nominada al Óscar a mejor filme extranjero. También fueron nominadas:"Capernaum" (Líbano), "Shoplifters" (Japón), "Cold War" (Polonia) y "Never Look Away" (Alemania).

Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate") y Viggo Mortensen ("Green Book") serán los candidatos al Óscar a mejor actor, anunció hoy la Academia de Hollywood.

Los siguientes son los nominados al Óscar a mejor actor de reparto, que se entregarán el 24 de febrero en Hollywood: Mahershala Ali, "Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras"), Adam Driver, "BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan"), Sam Elliott, "A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella"), Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?"), Sam Rockwell, "Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder").

A su vez, Marina De Tavira fue nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por "Roma". El resto de las nominadas en esta categoría son: Regina King, "If Beale Street Could Talk", Emma Stone, "The Favourite" ("La favorita"), Rachel Weisz, "The Favourite" ("La favorita"), Amy Adams, "Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder").

El español Rodrigo Sorogoyen (director de 'El reino'), es nominado a Mejor Corto por 'Madre'.

El Óscar, que cierra la temporada de premios, podría celebrarse por primera vez sin anfitrión principal desde 1989, luego que el comediante Kevin Hart, contratado para este año, decidiera renunciar tras no disculparse por unos tuits homofóbicos que había escrito años atrás.

El foco estará entonces en las estrellas.